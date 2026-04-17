11:33 17.04.2026

Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про ураження 16 квітня та минулої ночі РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління, складів зберігання катерів та інших логістичних об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях та у Курській, Бєлгородській та Ростовській областях РФ.

"Вчора та у ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління противника, зокрема командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл., РФ), Успенівка та Зелене Запорізької області", – йдеться у повідомленні Генштабу в Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим).

Серед іншого ЗСУ били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.). Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.); у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції "Небо-М" (Черновєц, Бєлгородська обл., РФ); також підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції "Подльот" (Новомарьєвка, Ростовська обл., РФ).

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 17.04.2026
Спецпризначенці "Альфи" лише за минулий березень уразили більше 2 тис. ворожих дронів – СБУ

Спецпризначенці "Альфи" лише за минулий березень уразили більше 2 тис. ворожих дронів – СБУ

08:24 17.04.2026
ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

07:54 17.04.2026
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

20:13 16.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

13:47 16.04.2026
СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

СБС повідомляють про знищення кількох ЗРК, бази дронів та нафтобаз ворога на ТОТ

08:58 16.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1686 ворожих цілей

07:56 16.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

16:46 15.04.2026
Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

Командувач СБС повідомив про ушкодження нафтохімзаводу в Башкортостані в Росії

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

