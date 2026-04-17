Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про ураження 16 квітня та минулої ночі РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління, складів зберігання катерів та інших логістичних об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях та у Курській, Бєлгородській та Ростовській областях РФ.

"Вчора та у ніч на 17 квітня підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління противника, зокрема командно-спостережний пункт у районі населеного пункту Довге (ТОТ Луганської обл.), а також пункти управління БпЛА окупантів у районах населених пунктів Тьоткіно (Курська обл., РФ), Успенівка та Зелене Запорізької області", – йдеться у повідомленні Генштабу в Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що також уражено базу з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки (Клинкине, ТОТ Донецької обл.), логістичний хаб (Мангуш, ТОТ Донецької обл.), а також склад зберігання десантно-штурмових катерів (Чорноморське, ТОТ АР Крим).

Серед іншого ЗСУ били по складах боєприпасів противника у районах населених пунктів Скадовськ (ТОТ Херсонської обл.), Пантелеймонівка (ТОТ Донецької обл.) та Довжанськ (ТОТ Луганської обл.). Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів у районах н.п. Сабівка і Ровеньки Луганської області відповідно.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 9 квітня 2026 року лабораторії БпЛА у районі Орлинського (Донецька обл.); у результаті бойової роботи 16 квітня 2026 року підтверджено ураження радіолокаційної станції "Небо-М" (Черновєц, Бєлгородська обл., РФ); також підтверджено ураження 15 квітня 2026 року радіолокаційної станції "Подльот" (Новомарьєвка, Ростовська обл., РФ).

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.