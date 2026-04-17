У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку в четвер, 16 квітня, зросла до 10 осіб, аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"До 10 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю 16 квітня. Внаслідок обстрілу травм зазнали шість жінок, троє чоловіків та 16-річний хлопець. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу, декілька з них госпіталізовані. На жаль, загинув 49-річний чоловік", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п’ятницю.

Станом на 20:30 16 квітня було відомо про вісьмох поранених і одного загиблого.

Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям, серед яких – двоє дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби проводять відновлювальні заходи.