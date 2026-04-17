Інтерфакс-Україна
11:04 17.04.2026

Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

Атаки по енергоінфраструктурі, які РФ продовжує здійснювати, призвели до відключень електроенергії частині споживачів в семи областях України, повідомила НЕК "Укренерго".

"Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм.

Водночас споживання е/е продовжує знижуватися – на ранок пятниці його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

"Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій", – пояснює "Укренерго".

При цьому вона закликає перенести активне енергоспоживання доцільно на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, на п’ятницю планових відключень е/е не заплановано.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 17.04.2026
РФ готується до масованих атак України сім разів на місяць – Сибіга

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

08:15 17.04.2026
Після масованої атаки дронів РФ на Миколаївщині є локальні знеструмлення

03:39 17.04.2026
РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

10:50 16.04.2026
Знеструмлено частину споживачів дев'яти областей після російської атаки – Міненерго

11:07 13.04.2026
Нові обстріли РФ призвели до додаткових відключень світла в Чернігівській та Запорізькій областях – "Укренерго"

12:51 10.04.2026
Росія з початку березня здійснила понад 40 атак на рухомий склад "Укрзалізниці" – віцепрем'єр

12:43 08.04.2026
Кількість атак на медичні та фармсклади у 2025р збільшилася втричі – голова офісу ВООЗ в Україні

11:04 08.04.2026
Через обстріли є відключення у 4 областях, ще у 4-х негода знеструмила понад 90 н. п. – "Укренерго"

10:56 06.04.2026
Вночі РФ атакувала енергооб'єкт на Одещині, найбільше відключень на ранок на Чернігівщині

