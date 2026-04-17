Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

Атаки по енергоінфраструктурі, які РФ продовжує здійснювати, призвели до відключень електроенергії частині споживачів в семи областях України, повідомила НЕК "Укренерго".

"Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм.

Водночас споживання е/е продовжує знижуватися – на ранок пятниці його рівень був на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

"Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій", – пояснює "Укренерго".

При цьому вона закликає перенести активне енергоспоживання доцільно на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Як повідомлялося, на п’ятницю планових відключень е/е не заплановано.