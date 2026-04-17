Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

Фото: поліція Києва

Поліцейські столиці вилучили з р.Дніпро безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час масованої атаки на місто 16 квітня, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в п’ятницю поліція зазначає, що про небезпечну знахідку до поліції повідомив мешканець Голосіївського району.

"Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді знаходився ворожий БпЛА типу "Герань-2" з бойовою частиною", – йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.