10:33 17.04.2026

Співвласник тютюнової компанії на Полтавщині перетворив легальний завод на підпільний цех – генпрокурор

Співвласник тютюнової компанії на Полтавщині перетворив легальний завод на підпільний цех – генпрокурор

Співзасновник легальної тютюнової компанії в Кременчуці на Полтавщині перетворив власне підприємство у на підпільний цех з виробництва тютюнових виробів та алкоголю, які могли завдати шкоди здоров’ю і життю людей, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в п’ятницю генпрокурор нагадав, що в листопаді минулого року на Полтавщині було викрито масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів та алкоголю.

"Тоді під час обшуків вилучили 38 тонн тютюнової сировини, 250 тисяч пачок цигарок, понад 6 тисяч літрів алкоголю, 190 тисяч підроблених акцизних марок та повні виробничі лінії. Загальна вартість – близько 50 мільйонів гривень", – зазначив Кравченко.

За його словами, в ході досудового слідства проведено ряд експертиз та зібрано доказову базу.

"Експерти підтвердили: продукція була небезпечною для використання: тютюн містив сторонні домішки та не відповідав стандартам, алкоголь – вимогам до горілчаних виробів. Фактично йдеться не просто про контрафакт, а про продукцію, яка могла завдати шкоди здоров’ю і навіть життю людей", – наголосив генпрокурор.

Кравченко повідомив, що організатором схеми виявився співзасновник легальної тютюнової компанії, який перетворив власне підприємство у Кременчуці на підпільний цех.

"Вся продукція виготовлялася під виглядом відомих брендів. Її реалізовували через довірених осіб: розвозили вантажівками за готівку та відправляли поштою", – уточнив генпрокурор.

Збитки бюджету за несплачені податки, як акцентував він, становлять 16 млн грн.

"Організатор схеми та 10 співучасників отримали підозри за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", – поінформував Кравченко.

