10:19 17.04.2026

Продавчиня з Одещини коригувала ворожі удари по регіону – СБУ

Служба безпеки України затримала коригувальницю ракетно-дронових атак ворога по Одещині – місцеву продавчиню, яка шукала "легкі заробітки", інформує СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба повідомляє, що цього разу ворог планував здійснити прицільні удари по українській ППО, яка захищає повітряний простір прибережної зони.

"Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, щоб виявити "потрібні" геолокації і передати їх ФСБ, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря.

"У разі виявлення військових об’єктів фігурантка пішки проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних "цілей", – зазначають в СБУ.

Також зловмисниця позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні. У такий спосіб агентка накопичувала розвіддані для передачі куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона фіксувала на смартфон позиції українських військ.

"Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рф займалась завербована фсб місцева продавчиня. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", – уточнюється в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.

08:58 17.04.2026
Ворог вночі вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини – Мінрозвитку

08:41 17.04.2026
На Одещині після атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру та сталися пожежі в заповіднику

09:02 16.04.2026
Ворог вночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси – АМПУ

07:39 16.04.2026
В Одесі внаслідок нічних атак ракетами та БпЛА загинули шість людей, 11 постраждали – МВА

09:16 15.04.2026
Ворог вночі атакував портову інфраструктуру на Дунаї, постраждалих немає – АМПУ

07:59 15.04.2026
Ворог вчергове атакував дронами портову інфраструктуру Одещини

08:28 14.04.2026
РФ атакувала порт Ізмаїла: пошкоджено судно під прапором Панами та портову інфраструктуру

14:36 11.04.2026
Знеструмленим вночі абонентам з Одеської області повернуто енергопостачання – ДТЕК

12:42 10.04.2026
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є влучання в резервуар – ОВА

09:53 10.04.2026
Росія вночі атакувала портову інфраструктуру Одещини – АМПУ

