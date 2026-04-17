Продавчиня з Одещини коригувала ворожі удари по регіону – СБУ

Служба безпеки України затримала коригувальницю ракетно-дронових атак ворога по Одещині – місцеву продавчиню, яка шукала "легкі заробітки", інформує СБУ.

В телеграм-каналі в п’ятницю українська спецслужба повідомляє, що цього разу ворог планував здійснити прицільні удари по українській ППО, яка захищає повітряний простір прибережної зони.

"Під особливою увагою російської спецслужби були пункти базування мобільних вогневих груп, а також бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій Сил оборони", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, щоб виявити "потрібні" геолокації і передати їх ФСБ, агентка об’їжджала на громадському транспорті місцевість поблизу узбережжя Чорного моря.

"У разі виявлення військових об’єктів фігурантка пішки проводила біля них дорозвідку, під час якої фотографувала та знімала на відео зовнішні периметри потенційних "цілей", – зазначають в СБУ.

Також зловмисниця позначала їхнє розташування на гугл-картах, а потім зберігала скріншоти електронних координат на своєму смартфоні. У такий спосіб агентка накопичувала розвіддані для передачі куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона фіксувала на смартфон позиції українських військ.

"Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рф займалась завербована фсб місцева продавчиня. У поле зору окупантів вона потрапила, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", – уточнюється в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою.