Троє людей постраждали у Люботині Харківської області внаслідок масованої атаки БпЛА

У ніч проти п’ятниці, близько 00:35, ворог масовано атакував Люботин (Харківська обл.) безпілотниками, за попередніми даними, типу "Герань-2", спалахнула пожежа на території підприємства, є постраждалі.

"Під удар потрапило підприємство. Унаслідок влучань на території виникла пожежа. Поранення отримав 51-річний працівник підприємства. Ще двоє охоронців зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Ударною хвилею та уламками пошкоджено також приватні домоволодіння та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).