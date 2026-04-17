09:34 17.04.2026
Двоє чоловіків постраждали через атаки ворога на Дніпропетровщині
Ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє чоловіків, повідомляє МВС ранком у п’ятницю.
"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено гімназію, приватний будинок та автомобіль", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.
У Дніпрі через атаки зазнали пошкоджень транспортне підприємство та багатоповерхівка. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
На Нікопольщині під ворожим вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.