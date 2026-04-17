Двоє чоловіків постраждали через атаки ворога на Дніпропетровщині

Ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє чоловіків, повідомляє МВС ранком у п’ятницю.

"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено гімназію, приватний будинок та автомобіль", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

У Дніпрі через атаки зазнали пошкоджень транспортне підприємство та багатоповерхівка. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На Нікопольщині під ворожим вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.