09:34 17.04.2026

Двоє чоловіків постраждали через атаки ворога на Дніпропетровщині

Фото: ДСНС

Ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє чоловіків, повідомляє МВС ранком у п’ятницю.

"У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок ворожого удару постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено гімназію, приватний будинок та автомобіль", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

У Дніпрі через атаки зазнали пошкоджень транспортне підприємство та багатоповерхівка. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На Нікопольщині під ворожим вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

