Петиція до Кабміну із закликом дозволити впускати тварин в громадські заклади набрала лише 130 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом дозволити впускати тварин в громадські заклади не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 16 січня і станом на 17 квітня вона набрала лише 131 голос із 25 тис. необхідних.

"Закликаємо владу скасувати заборону перебування тварин в громадських закладах, магазинах, кафе, ТЦ, громадському транспорті, тощо. Натомість, на законодавчому рівні зобов’язати пускати в приміщення всіх тварин, включаючи безхатніх, на обігрів, особливо взимку", – йшлося в тексті петиції.

Авторка петиції заявляє, що правила в багатьох українських містах не дозволяють заходити в магазини, кав’ярні чи інші місця з тваринами.

Раніше організація UAnimals зверталася до влади із закликом змінити застарілі правила та дозволити бізнесам самостійно вирішувати, чи впускати тварин у приміщення.

Зокрема, офіційні звернення були направлені до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та мерів 15 міст України: Києва, Чернігова, Черкас, Вінниці, Житомира, Чорноморська, Херсона, Полтави, Кропивницького, Мукачево, Ужгорода, Хмельницького, Нетішина, Чернівців, Івано-Франківська та Миколаєва.

Як повідомлялося, у січня заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький заявляв, що в Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків допускати тварин до своїх приміщень, зокрема, на період низької температури повітря.