08:58 17.04.2026

Ворог вночі вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини – Мінрозвитку

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого в Ізмаїлі зафіксовано влучання безпілотників по території порту, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Як повідомляє відомство у телеграмі в п'ятницю, в результаті атаки пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі, а також об'єкти залізничної інфраструктури.

"На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють відповідні служби", – уточнили в Мінрозвитку.

Зазначається, що атаки на портову інфраструктуру регіону тривають уже кілька днів поспіль.Однак порти продовжують працювати і забезпечувати продовольчу безпеку світу.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок нічної атаки, пошкоджено об'єкти інфраструктури та сталися пожежі на території Дунайського біосферного заповіднику.

Також на кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

За його словами, пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше шість приватних житлових будинків.

Теги: #портова_інфраструктура #одеська_область #обстріли

