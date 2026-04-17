Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

Російські війська обстріляли Херсонську область, постраждали дев'ять людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію дев'ять людей дістали поранення", – написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Гончарне, Новодмитрівка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Золота Балка, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Шевченківка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Томарине, Тягинка, Степне, Львове, Милове, Орлове, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, комунальне підприємство, газопровід, автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.