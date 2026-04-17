На Одещині після атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру та сталися пожежі в заповіднику

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували дронами Одеську область, пошкоджено об'єкти інфраструктури та сталися пожежі на території Дунайського біосферного заповіднику, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі російські терористи знову масовано атакували мирну Одещину ударними безпілотниками. Загиблих та постраждалих немає", – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, зазнали пошкоджень об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури.

Також на кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповіднику, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками.

Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше шість приватних житлових будинків.

Триває ліквідація наслідків атак, додає Кіпер.