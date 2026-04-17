Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

Російські війська вранці атакували маршрутку в Херсоні, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 7:00 у Дніпровському районі Херсона російські окупанти здійснили чергову атаку на громадський транспорт", – написав він у телеграмі.

За словами очільника МВА, цього разу під ворожий удар потрапив маршрутний автобус приватного перевізника.

За попередньою інформацією, водій з пасажирами не травмувались, зазначив Шанько.