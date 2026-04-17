Інтерфакс-Україна
08:26 17.04.2026

Ворог вранці атакував маршрутку в Херсоні

Російські війська вранці атакували маршрутку в Херсоні, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 7:00 у Дніпровському районі Херсона російські окупанти здійснили чергову атаку на громадський транспорт", – написав він у телеграмі.

За словами очільника МВА, цього разу під ворожий удар потрапив маршрутний автобус приватного перевізника.

За попередньою інформацією, водій з пасажирами не травмувались, зазначив Шанько.

 

00:48 18.04.2026
Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

00:17 18.04.2026
Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

06:55 17.04.2026
Ворог атакував Дніпро, пошкоджене підприємство

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

21:09 16.04.2026
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

08:40 16.04.2026
У столиці збільшилася кількість постраждалих до 54, серед них працівники поліції, медики та іноземці – прокуратура

10:40 15.04.2026
Генпрокурор: "директор" кримського музею отримав заочну підозру за викрадення майже 11 тис. експонатів з Херсону

10:38 15.04.2026
Стало відомо про смерть двох людей в Херсоні внаслідок атаки 13 квітня – МВА

17:03 14.04.2026
Ворожі дрони атакують Херсон: є постраждалі серед мирних жителів, одна жінка загинула

12:56 14.04.2026
У лікарні померла херсонка, що дістала поранень 6 квітня – МВА

