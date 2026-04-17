ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

Сили оборони ліквідували 147 зі 172 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на вісьми локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 17 квітня (з 18:00 16 квітня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних БпЛА на вісьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, додали в командуванні.