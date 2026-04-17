08:15 17.04.2026

Після масованої атаки дронів РФ на Миколаївщині є локальні знеструмлення

Російські війська здійснили масовану атаку дронами Миколаївську область, є локальні знеструмлення через удари по енергетичній інфраструктурі та пошкоджений приватний будинок, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

За його словами, в четвер ворог масовано атакував область БпЛА типу "Shahed-131/136". Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Внаслідок атаки були тимчасово знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів.

У Миколаївському районі ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає, додав Кім.

 

