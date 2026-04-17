Інтерфакс-Україна
07:54 17.04.2026

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, чотири танк, 114 артсистем, дев'ять бронемашин, 2410 БПЛА, а також 256 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб, танків – 11 870 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од, артилерійських систем – 40 160 (+114) од, РСЗВ – 1 739 (+1) од, засоби ППО – 1 349 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од, крилаті ракети – 4 549 (+12) од. кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од, спеціальна техніка – 4 129 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

11:33 17.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

07:56 16.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

18:57 15.04.2026
Міністр оборони Британії: Протягом 4 місяців РФ втрачала більше військ у війні проти України, ніж набирала

16:05 15.04.2026
Федоров на "Рамштайні": Росія зараз втрачає 254 солдати на кожен квадратний кілометр

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

07:25 15.04.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 255 од. спецтехніки – Генштаб

14:41 14.04.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження трьох радіолокаційних станцій та ЗРК ворога

08:52 14.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 125 бойових зіткнень

07:25 14.04.2026
Окупанти за добу втратили 820 осіб та 201 од. спецтехніки – Генштаб

