Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, чотири танк, 114 артсистем, дев'ять бронемашин, 2410 БПЛА, а також 256 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб, танків – 11 870 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од, артилерійських систем – 40 160 (+114) од, РСЗВ – 1 739 (+1) од, засоби ППО – 1 349 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од, крилаті ракети – 4 549 (+12) од. кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од, спеціальна техніка – 4 129 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.