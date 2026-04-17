Інтерфакс-Україна
Події
06:50 17.04.2026

Трамп розкритикував суддю, який заблокував будівництво бальної зали в Білому домі

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп розкритикував федерального суддю, який наказав зупинити будівництво бальної зали в Білому домі, назвавши його "політичним" і звинувативши у спробі підірвати національну безпеку.

"У Білому домі немає бальної зали… суддя окружного суду Вашингтона, округ Колумбія, який ненавидить Трампа, людина, яка доклала всіх зусиль, щоб підірвати національну безпеку та переконатися, що цей великий подарунок Америці буде затримано або взагалі не буде побудовано, намагається перешкодити майбутнім президентам та світовим лідерам мати безпечне та надійне великомасштабне місце зустрічей", – написав Трамп у Truth Social.

Трамп наголосив, що будівля буде оснащена бомбосховищами, сучасною лікарнею та медичними закладами, захисними перегородками, надсекретними військовими об'єктами та обладнанням, куленепробивним, балістичним і противибуховим склом, захистом від дронів та військовою вентиляцією.

"Без цієї бальної зали жоден майбутній президент не зможе бути в безпеці під час заходів, інавгурацій чи глобальних самітів", – написав Трамп.

Американський президент зазначив, що будівництво триває "в рамках бюджету та з випередженням графіка". Майже всі матеріали вже виготовлені або перебувають у дорозі, багато з них уже оплачені. Загальна вартість проєкту – сотні мільйонів доларів.

Трамп звинуватив суддю в тому, що той "незаконно втрутився" в проєкт, і запитав, чому скаргу не подали раніше, до початку будівництва.

"Цей дуже політичний суддя та його незаконне перевищення повноважень вийшли з-під контролю та коштують нашій країні величезних збитків. Це знущання над нашою судовою системою!", – заявив Трамп, наголосивши, що бальна зала є "життєво важливою для національної безпеки", і жоден суддя не може зупинити цей "історичний та військово необхідний проєкт".

Як повідомлялося, на території Білого дому за кошти приватних джерел американських патріотів та великих компаній розпочали будівництво бальної зали на місці східного крила будинку.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116415864463373443

Теги: #критика #трамп #суддя #сша

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА