17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з гемофілією, День кажана, День травника, Міжнародний день поезії хайку.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона, що в Персиді; преподобного Акакія, єпископа Мелитинського; Світла п’ятниця.

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.10.2013 р. № 555/2013.

Свято встановлене указом президента України на честь працівників пожежної охорони (нині це підрозділи ДСНС).

Праця пожежника вкрай відповідальна, важка, героїчна, стресова і дуже важлива. Під час війни пожежні першими приходять на допомогу та порятунок населення, що постраждало від обстрілів ворога.

Всесвітній день боротьби з гемофілією

Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни всього 1-го гена в хромосомі X. Симптоми захворювання в більшості випадків з’являються вже в ранньому дитинстві, майже завжди не раніше, ніж на 4 – 5 день життя дитини.

День кажана

Мета свята – звернути увагу на важливу роль цих тварин у природі та необхідність їх охорони. Кажани допомагають контролювати популяцію комах, зокрема комарів і різних шкідників, що позитивно впливає на сільське господарство і здоров’я людей. Крім того, їхнє існування є показником здоров’я довкілля.

День травника

Травник — це людина, яка використовує рослини для лікування. Хоча деякі травники також є лікарями, переважно вони не є медичними спеціалістами в традиційному розумінні цього терміну. Ініціатором свята стала Академія трав Нової Англії (США). Відзначають цей день з 2014 року.

Міжнародний день поезії хайку

Міжнародний день поезії хайку, що відзначається щороку 17 квітня, є всесвітнім святом хайку - форми японської поезії, відомої своєю простотою, глибиною і красою.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Володимира Ілліча Скуріхіна (1926-2014), українського вченого у галузі системотехніки та теорії систем, автора понад 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи;

85 років від дня народження Яреми Едвардовича Козака (1941-2016), українського живописця, графіка, педагога (США);

80 років від дня народження Георга (Жоржа Жана Франца) Келера (1946-1995), німецького біолога, імунолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1984).

Ще цього дня:

1938 — Радянська влада розстріляла видатних представників кримськотатарської інтелігенції; 36 видатних представників кримськотатарської інтелігенції, письменники, педагоги, вчені та громадські діячі. Ця масова страта була спрямована на знищення національної еліти, культури та самобутності народу, а сфабриковані звинувачення включали "пантюркізм" та шпигунство.

1970 - У Києві відкритий палац "Україна".

1982 - Британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.

1989 - Легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність".

1991 - Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

2014 - Європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі відмовився від проєкту російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Церковне свято

Сьогодні, 17 квітня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського.

Преподобний Симеон Персидський належить до лику мучеників, які постраждали за християнську віру у часи гонінь у Персії у IV столітті. У період правління перського царя Шапура II християнська Церква зазнавала особливо жорстоких переслідувань. Симеон виявив непохитну вірність Христу, відмовившись зректися своєї віри попри загрозу жорстоких тортур і неминучої смерті. Святий був страчений разом з іншими служителями Церкви.

Преподобний Акакій Мелетійський жив у V столітті, був у монастирській спільноті під духовним керівництвом старця, на ім’я Мелетій. Його ім’я стало відомим завдяки надзвичайному подвигу послуху, смирення та терпіння, які він виявляв упродовж багатьох років монашого життя. Попри суворе і часто несправедливе ставлення з боку наставника, преподобний Акакій залишався покірним, зберігаючи внутрішній мир, доброзичливість і цілковиту відданість Христу.

Світла п'ятниця

Світла П’ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня (Світлої седмиці). Це свято приурочене до однієї із найбільших подій для християнського світу – Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла П’ятниця займає у ньому особливо почесне місце.

У церквах у цей день вшановують ікону Божої Матері, названу "Живоносне Джерело". Традиція передбачає освячення води під час богослужіння, а також хресний хід до найближчого струмка або озера. Освячену воду бажано використати для поливу садка або городини для отримання щедрого врожаю.

У слов’янських народів Світлу П’ятницю називали Прощеним днем. За традицією теща з тестем запрошували у гості зятя або усю його сім’ю. Дівчата в цей день прокидалися удосвіта, щоб набрати для вмивання роси. Вважалося, що у цей спосіб вони надовго збережуть красу.

У Світлу П’ятницю не слід робити деяких речей. Насамперед це стосується сварок та лихослів’я. Також існує заборона на відвідини кладовища.

Іменини:

Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

З прикмет цього дня:

Сонячно та ясно — літо буде теплим та врожайним. Дощить — буде багато грибів улітку, але літо обіцяє бути прохолодним і вологим. Заморозки або холодний вітер — літо буде коротким і нестабільним. Сильний вітер — рік буде неспокійним, з бурями та негодою. Вранці туман — до теплого, але дощового травня. Бджоли дружно вилітають із вуликів — буде гарне літо і рясний мед.

