Інтерфакс-Україна
Події
06:49 17.04.2026

17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 хв читати
17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з гемофілією, День кажана, День травника, Міжнародний день поезії хайку.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона, що в Персиді; преподобного Акакія, єпископа Мелитинського; Світла п’ятниця.

День пожежної охорони

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.10.2013 р. № 555/2013.

 

Свято встановлене указом президента України на честь працівників пожежної охорони (нині це підрозділи ДСНС).

Праця пожежника вкрай відповідальна, важка, героїчна, стресова і дуже важлива. Під час війни пожежні першими приходять на допомогу та порятунок населення, що постраждало від обстрілів ворога.

Всесвітній день боротьби з гемофілією

Гемофілія – спадкова хвороба, пов’язана з порушенням процесу згортання крові, вона виникає через зміни всього 1-го гена в хромосомі X. Симптоми захворювання в більшості випадків з’являються вже в ранньому дитинстві, майже завжди не раніше, ніж на 4 – 5 день життя дитини.

День кажана

Мета свята – звернути увагу на важливу роль цих тварин у природі та необхідність їх охорони. Кажани допомагають контролювати популяцію комах, зокрема комарів і різних шкідників, що позитивно впливає на сільське господарство і здоров’я людей. Крім того, їхнє існування є показником здоров’я довкілля.

День травника

Травник — це людина, яка використовує рослини для лікування. Хоча деякі травники також є лікарями, переважно вони не є медичними спеціалістами в традиційному розумінні цього терміну. Ініціатором свята стала Академія трав Нової Англії (США). Відзначають цей день з 2014 року.

Міжнародний день поезії хайку

Міжнародний день поезії хайку, що відзначається щороку 17 квітня, є всесвітнім святом хайку - форми японської поезії, відомої своєю простотою, глибиною і красою.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Володимира Ілліча Скуріхіна (1926-2014), українського вченого у галузі системотехніки та теорії систем, автора понад 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи;

85 років від дня народження Яреми Едвардовича Козака (1941-2016), українського живописця, графіка, педагога (США);

80 років від дня народження Георга (Жоржа Жана Франца) Келера (1946-1995), німецького біолога, імунолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1984).

Ще цього дня:

1938 — Радянська влада розстріляла видатних представників кримськотатарської інтелігенції; 36 видатних представників кримськотатарської інтелігенції, письменники, педагоги, вчені та громадські діячі. Ця масова страта була спрямована на знищення національної еліти, культури та самобутності народу, а сфабриковані звинувачення включали "пантюркізм" та шпигунство.

1970 - У Києві відкритий палац "Україна".

1982 - Британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.

1989 - Легалізовано діяльність незалежної польської профспілки "Солідарність".

1991 - Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

2014 - Європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі відмовився від проєкту російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

Церковне свято

Сьогодні, 17 квітня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського.

Преподобний Симеон Персидський належить до лику мучеників, які постраждали за християнську віру у часи гонінь у Персії у IV столітті. У період правління перського царя Шапура II християнська Церква зазнавала особливо жорстоких переслідувань. Симеон виявив непохитну вірність Христу, відмовившись зректися своєї віри попри загрозу жорстоких тортур і неминучої смерті. Святий був страчений разом з іншими служителями Церкви.

Преподобний Акакій Мелетійський жив у V столітті, був у монастирській спільноті під духовним керівництвом старця, на ім’я Мелетій. Його ім’я стало відомим завдяки надзвичайному подвигу послуху, смирення та терпіння, які він виявляв упродовж багатьох років монашого життя. Попри суворе і часто несправедливе ставлення з боку наставника, преподобний Акакій залишався покірним, зберігаючи внутрішній мир, доброзичливість і цілковиту відданість Христу.

Світла п'ятниця

Світла П’ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня (Світлої седмиці). Це свято приурочене до однієї із найбільших подій для християнського світу – Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла П’ятниця займає у ньому особливо почесне місце.

У церквах у цей день вшановують ікону Божої Матері, названу "Живоносне Джерело". Традиція передбачає освячення води під час богослужіння, а також хресний хід до найближчого струмка або озера. Освячену воду бажано використати для поливу садка або городини для отримання щедрого врожаю.

У слов’янських народів Світлу П’ятницю називали Прощеним днем. За традицією теща з тестем запрошували у гості зятя або усю його сім’ю. Дівчата в цей день прокидалися удосвіта, щоб набрати для вмивання роси. Вважалося, що у цей спосіб вони надовго збережуть красу.

У Світлу П’ятницю не слід робити деяких речей. Насамперед це стосується сварок та лихослів’я. Також існує заборона на відвідини кладовища.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

З прикмет цього дня:

Сонячно та ясно — літо буде теплим та врожайним. Дощить — буде багато грибів улітку, але літо обіцяє бути прохолодним і вологим. Заморозки або холодний вітер — літо буде коротким і нестабільним. Сильний вітер — рік буде неспокійним, з бурями та негодою. Вранці туман — до теплого, але дощового травня. Бджоли дружно вилітають із вуликів — буде гарне літо і рясний мед.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні наступної доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

Теги: #17квітня #церковне_свято #якесьогоднісвято #іменини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 16.04.2026
16 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 15.04.2026
15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:46 14.04.2026
14 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:42 13.04.2026
13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:58 12.04.2026
12 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:03 11.04.2026
11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:03 10.04.2026
10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 09.04.2026
9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 08.04.2026
8 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:57 07.04.2026
7 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА