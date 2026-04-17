ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за останні 24 години завдали ударів по понад 380 об'єктах терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану, повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

"За останні 24 години Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 380 цілях терористичної організації "Хезболла" з метою підтримки операцій наземних сил, що діють на півдні Лівану", – сказано в повідомленні у телеграмі в ніч на п'ятницю.

Як зазначається, серед ураженої інфраструктури: терористи, штаби та численні пускові установки, включаючи пускові установки, які запускали ракети по території Ізраїлю та були демонтовані в результаті швидкого реагування.

Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної оборонної готовності та діятиме відповідно до директив політичного ешелону, додали в ЦАХАЛ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набуде чинності за кілька годин.

Джерело: https://t.me/idfofficial/17899