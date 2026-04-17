Інтерфакс-Україна
Події
03:42 17.04.2026

ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за останні 24 години завдали ударів по понад 380 об'єктах терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану, повідомляє пресслужба ізраїльської армії.

"За останні 24 години Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 380 цілях терористичної організації "Хезболла" з метою підтримки операцій наземних сил, що діють на півдні Лівану", – сказано в повідомленні у телеграмі в ніч на п'ятницю.

Як зазначається, серед ураженої інфраструктури: терористи, штаби та численні пускові установки, включаючи пускові установки, які запускали ракети по території Ізраїлю та були демонтовані в результаті швидкого реагування.

Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної оборонної готовності та діятиме відповідно до директив політичного ешелону, додали в ЦАХАЛ.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набуде чинності за кілька годин.

Джерело: https://t.me/idfofficial/17899

Теги: #удари #ізраїль #світ #хезболла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:13 17.04.2026
Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

08:22 16.04.2026
Ворог атакував 19-ма балістичними ракетами і 659-ма БпЛА, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях

22:47 15.04.2026
Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

20:31 14.04.2026
МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП у 2026р через іранський конфлікт, підготував ризикові сценарії

18:26 12.04.2026
Ворог у неділю атакував позиції ЗСУ на півдні, але обійшлося без авіаударів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

