РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

У ніч на п'ятницю російські війська завдали ударів по критичних об'єктах Чернігова, виникли пожежі, близько шести тисяч абонентів міста лишилися без електроенергії, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Ворог атакував критичні об'єкти міста. На місці атак виникли пожежі", – написав він у телеграмі в ніч на п'ятницю.

Інформація по постраждалим уточнюється.

Водночас у "Чернігівобленерго" зазначили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений енергооб'єкт у Чернігівському районі, знеструмлено близько шести тисяч абонентів у Чернігові.

