Інтерфакс-Україна
Події
03:39 17.04.2026

РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

1 хв читати

У ніч на п'ятницю російські війська завдали ударів по критичних об'єктах Чернігова, виникли пожежі, близько шести тисяч абонентів міста лишилися без електроенергії, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Ворог атакував критичні об'єкти міста. На місці атак виникли пожежі", – написав він у телеграмі в ніч на п'ятницю.

Інформація по постраждалим уточнюється.

Водночас у "Чернігівобленерго" зазначили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений енергооб'єкт у Чернігівському районі, знеструмлено близько шести тисяч абонентів у Чернігові.

Джерела: https://t.me/bryzynskyi/4036

https://www.facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998/posts/pfbid02QnkGYu7ZwphYM2XJaeZX7U3FRS4KZzxZiTheH3bUmWcPvoRrcBqH39cGR2mC7Kdxl?rdid=L89Z8Pazz0lt5te7#

Теги: #знеструмлення #удар #чернігів

12:07 17.04.2026
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

11:04 17.04.2026
Удари РФ призвели до відключень е/е в семи областях – "Укренерго"

08:15 17.04.2026
Після масованої атаки дронів РФ на Миколаївщині є локальні знеструмлення

10:50 16.04.2026
Знеструмлено частину споживачів дев'яти областей після російської атаки – Міненерго

03:26 15.04.2026
Ворог ймовірно безпілотниками завдали удар по адмінбудівлі в Дніпрі

23:09 14.04.2026
Частина Чернігова залишилась без електропостачання через аварію

21:49 14.04.2026
Окупанти вдарили по Харкову, спалахнула пожежа

10:21 14.04.2026
Окупанти атакували дроном адмінбудівлю в центрі Чернігова, наслідки уточнюються

11:07 13.04.2026
Нові обстріли РФ призвели до додаткових відключень світла в Чернігівській та Запорізькій областях – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський ввів у дію санкції проти 121 російських командирів та 9 релігійних діячів – указ

Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

Сибіга: Найскладніший період дипломатичного треку з США вже позаду, і в України справді є карти

Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

ОСТАННЄ

Двоє людей постраждали через удар БпЛА по Богодухову Харківської області

Виробник вертольотів Bell Textron створив дочірню компанію в Україні

Унаслідок атаки по Запоріжжю поранено чоловіка, пошкоджено будинки та виникла пожежа – ОВА

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Свириденко обговорила з сенаторами і конгресменами США посилення підтримки України і тиску на Росію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА