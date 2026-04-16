В МАГАТЕ розслідують причини чергового відключення ЗАЕС від зовнішнього енергозабезпечення

Команда співробітників МАГАТЕ вивчає причини відключення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС, яке сталося раніше в четвер, повідомили в організації.

"Команда МАГАТЕ на місці події проводить розслідування та стежить за розвитком ситуації", – наводить агентство слова гендиректора Рафаеля Гроссі в соцмережі Х.

У повідомленні наголошується, що ЗАЕС "втратила зовнішнє електропостачання" вдруге за останній тиждень та 14-й час за час конфлікту. Згідно з інформацією МАГАТЕ, воно було відновлено приблизно через 40 хвилин.

"Втрата зовнішнього електропостачання підкреслює, що ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною", – зазначив Гроссі.

ЗАЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупинки.

Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2044852870105764197?s=20