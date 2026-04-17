Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд.

"Це важливий крок до деескалації, і всі сторони повинні повністю дотримуватися та виконувати це припинення вогню, щоб запобігти подальшим втратам життя. Ми повторюємо, що "Хезболла" має бути роззброєна відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1701", – написала вона в соцмережі Х.

За словами глави канадського МЗС, Канада підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та державних інституцій Лівану.

"Ми солідарні з цивільним населенням, яке продовжує страждати від наслідків конфлікту, який воно не обирало. Канада продовжуватиме виступати за захист цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також за тривалу регіональну стабільність", – зазначила вона.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набуде чинності за кілька годин.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/2044885616647708921