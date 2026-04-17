Інтерфакс-Україна
Події
01:13 17.04.2026

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

1 хв читати

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд.

"Це важливий крок до деескалації, і всі сторони повинні повністю дотримуватися та виконувати це припинення вогню, щоб запобігти подальшим втратам життя. Ми повторюємо, що "Хезболла" має бути роззброєна відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1701", – написала вона в соцмережі Х.

За словами глави канадського МЗС, Канада підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та державних інституцій Лівану.

"Ми солідарні з цивільним населенням, яке продовжує страждати від наслідків конфлікту, який воно не обирало. Канада продовжуватиме виступати за захист цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також за тривалу регіональну стабільність", – зазначила вона.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набуде чинності за кілька годин.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/2044885616647708921

03:42 17.04.2026
ЦАХАЛ заявив, що за добу завдав понад 380 ударів по Хезболлі на півдні Лівану

19:08 16.04.2026
Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

06:34 10.04.2026
Офіс прем'єра Ізраїлю назвав заклик міністра оборони Пакистану до знищення Ізраїлю неприйнятним

04:36 10.04.2026
Нетаньягу підтвердив відкриття прямих переговорів щодо миру з Ліваном

20:48 09.04.2026
Нетаньягу ухвалив рішення про прямі переговори з Ліваном на прохання Трампа - ЗМІ

05:51 09.04.2026
Макрон засудив удари Ізраїлю по Лівану і назвав їх загрозою режиму припинення вогню

