З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби четверга на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, найбільше на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За уточненою інформацією, загалом від початку цієї доби відбулося 100 бойових зіткнень. Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши 23 ракети, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2593 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення; крім цього, ворог здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, п'ять з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Симинівка та Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили три ворожі штурми у бік населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Курилівка.

На краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине. Два боєзіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 65 окупантів та 21 – поранено; знищено одне укриття ворожої піхоти, шість одиниць автомобільної та 13 одиниць спеціальної техніки, одну гармату; пошкоджено один танк, шість артилерійських систем, шість одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Знищено або подавлено 207 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано у вечірньому зведенні.

На олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Калинівське, Березове та Новоолександрівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Підгаврилівка, Великомихайлівка та Покровське.

На гуляйпільському напрямку відбулося дев'ять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне.

На оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Васинівка та Таврійське.

На придніпровському напрямку ворог здійснив три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.