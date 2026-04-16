Інтерфакс-Україна
Події
23:39 16.04.2026

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

1 хв читати

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій зіграв внічию проти нідерландського "АЗ" (2:2), проте завдяки виграшу 3:0 у першому матчі крокує далі до півфіналу євротурніру.

У першому таймі команди не змогли відзначитися забитими м'ячами, хоча небезпечні моменти виникали біля обох воріт.

"Шахтар" відкрив рахунок у матчі на 58-й хвилині. Після передачі Кауана Еліаса в штрафному майданчику м'яч отримав Аліссон і точним ударом відправив його в нижній правий кут воріт – 1:0. Голкіпер Єрун Зут врятувати свою команду не зміг.

На 73-й хвилині "АЗ" відновив рівновагу: Ісак Єнсен зі штрафного точно пробив у кут воріт – 1:1.

Ще за сім хвилин нідерландська команда вийшла вперед. Після прострільної передачі Бендегуз Ковач головою пробив уздовж лінії воріт, а Матей Шін, який опинився у потрібному місці, переправив його у сітку – 2:1.

Втім, перевага "АЗ" тривала недовго. Уже за три хвилини Лукас Феррейра віддав передачу в штрафний майданчик на Луку Мейрелліша, який точним ударом у нижній лівий кут зрівняв рахунок – 2:2.

У наступному раунді команда зіграє з переможцем пари "Фіорентина" – "Кристал Пелас". Їхній матч розпочався о 22:00 за Києвом. На 72 хв зустрічі італійський клуб виграє 2:1, але у першій грі англійський клуб переміг із рахунком 3:0.

Теги: #футбол #шахтар

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА