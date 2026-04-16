Інтерфакс-Україна
22:32 16.04.2026

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Нідерланди в червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar", на якому наразі готують екіпаж з українськими військовими, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні. Він отримає назву "Генічеськ" – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", – написав він у телеграмі.

За словами президента, у четвер він зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу "Alkmaar" у Нідерландах. Разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном вони поспілкувалися з військовими про те, як проходять тренування, та обговорили подальші плани.

"Це вже п'ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів. Дякую за таку допомогу. Дуже цінуємо, що нідерландський народ так сильно нам у цьому допомагає. Вручив начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та нашим захисникам нагороди. Дякую за зустріч!", – зазначив український президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18705

