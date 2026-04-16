22:18 16.04.2026

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Україна очікує візит місії МВФ до Києва у травні та домовилася з фондом про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми в умовах війни, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Програма МВФ – високий пріоритет нашої команди. Ключові бенчмарки цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної, конкурентної та прозорої економіки європейського зразка. Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків", – написала вона в телеграмі за підсумками зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні.

Свириденко зазначила, що в умовах війн і конфліктів у світі для України критично важливо залишатися у фокусі міжнародної уваги, тому роль МВФ у цьому важлива, оскільки на Фонд орієнтуються всі партнери і донори.

Вона додала, що російські атаки на українські міста та енергетику роблять співпрацю з МВФ ще важливішою. "Макроекономічна стабільність – це фундамент нашого спротиву і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна допомога, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави", – наголосила прем'єрка.

За її словами, попередня програма співпраці з МВФ стала історичним успіхом: вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.

"Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ уже отримано в березні. Ми налаштовані на те, щоб ця програма була так само успішною, попри жорстокість триваючої російської війни", – наголосила прем'єрка.

Свириденко також проінформувала директорку МВФ про спільні з народними депутатами кроки для проходження першого перегляду. Вона зазначила, що Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування електронних майданчиків, завершено конкурс на очільника Державної митної служби.

"Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні", – підсумувала прем'єрка.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2086

