Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп розкритикував чергову ракетно-дронову атаку РФ по Україні, назвавши її "жахливою", передає Sky News.

Відповідаючи на запитання журналістів як він ставиться до нічного нападу Росії на Київ, зокрема, Трамп сказав: "Я думаю, що це жахливо".

Також він заявив, що в переговорах з Іраном станеться "щось позитивне".

За його словами, Іран нібито погодився не мати ядерної зброї.

Як повідомлялося, від ворожих атак в ніч на четвер найбільше постраждали Київ, Одеса і Дніпро, загалом внаслідок обстрілів загинуло 15 людей, є інформація про зниклих безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У ніч на четвер ворог атакував 19-ма балістичними ракетами і 659-ма БпЛА, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях. Унаслідок цієї атаки лише в столиці постраждало близько півсотні людей та