Інтерфакс-Україна
21:24 16.04.2026

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У одному з навчальних закладів на Закарпатті у четвер вранці сталася стрілянина за участі 15-річного учня, правоохоронці кваліфікують подію як терористичний акт, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Сьогодні вранці 15-річний учень під час перебування у навчальному закладі здійснив кілька пострілів із пістолета, внаслідок чого поранив однокласника. Потерпілому надано медичну допомогу, загрози його життю та здоров'ю немає, а стрільця, який втікав після скоєного, за лічені хвилини зупинили патрульні поліцейські", – йдеться в повідомленні.

Інцидент відбувся в м. Чоп на Закарпатті. Слідчі затримали неповнолітнього у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За попередніми даними поліції, підліток міг діяти під впливом та психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру. Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог.

Правоохоронці встановили, що використаний пістолет є шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Поліція також перевіряє канали комунікації, через які здійснювався вплив на неповнолітнього.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України як терористичний акт.

Теги: #стрілянина #закарпаття #заклад

