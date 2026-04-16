21:09 16.04.2026

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

В Польщі 15 квітня на автостраді А4 поблизу м.Ланьцут перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало шестеро громадян України, п'ятьом з них надано медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізовано до місцевого медичного закладу, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"За інформацією Генерального консульства України в Любліні, 15 квітня на автостраді А4 поблизу м.Ланьцут перекинувся мікроавтобус з українською реєстрацією, в якому перебувало шестеро громадян України. П'ятьом особам було надано медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізовано до місцевого медичного закладу. Загроза її життю/здоров'ю відсутня", – повідомили журналістам у МЗС у четвер.

Консули тримають контакт із правоохоронцями для з'ясування обставин ДТП. Водій затриманий не був. Справа перебуває на контролі установи.

За даними польского RMF24, у салоні перебували п'ятеро дорослих і 9-річна дитина. Водія та одного з пасажирів госпіталізували. За попередніми даними, Mercedes з'їхав з дороги на шляху до Жешува та врізався в огорожу.

 

