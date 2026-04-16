У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція
У Запоріжжі станом на 20:30 кількість поранених внаслідок атаки окупантів збільшилася до восьми осіб, повідомила Нацполіція у Телеграмі у четвер.
"Російська керована авіабомба забрала життя 49-річного чоловіка", – нагадали у Нацполіції.
На місці обстрілу розгорнуто пункт прийому заяв та повідомлень про пошкоджене майно. Також можна звернутися до територіального підрозділу поліції або за номером 102.
Раніше повідомлялось про одного загиблого і 5 поранених.