Інтерфакс-Україна
20:41 16.04.2026

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Питання оборонних закупівель під час війни та роль парламентського контролю обговорили на спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань оборони німецького Бундестагу, повідомила народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Обговорили актуальну інформацію щодо ситуації на фронті. Також у фокусі зустрічі було питання здійснення оборонних закупівель під час війни та роль і функція парламентського контролю", – розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після спільного засідання комітетів у режимі відеоконференції у четвер.

Фріз зазначила, що сучасна війна формує нові вимоги до ведення бойових дій, які напряму пов'язані з розвитком нових технологій оборонно-промислового комплексу. Народна депутатка підкреслила, що особливої уваги потребують такі напрями, як протиповітряна оборона, РЕБ/РЕР (радіоелектронна боротьба/радіоелектронна розвідка – ІФ-У), кібербезпека, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – розвідка, спостереження та рекогносцировка ІФ-У).

За її словами, учасники засідання відзначили успішність чинних програм оборонно-промислової співпраці, зокрема PURL та Brave1 Ukraine.

"Під час засідання депутати окреслили напрями подальшої взаємодії, зокрема висловили підтримку необхідності пришвидшення програми PURL, локалізації виробництва ППО та боєприпасів в Україні, забезпечення спільного виробництва високотехнологічного обладнання та посилення санкцій до рівня повної фінансової блокади військового бюджету росії," – наголосила Фріз.

