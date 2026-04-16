Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") закликав делегатів 152-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС), сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців, зокрема очільника Кремля Володимира Путіна.

"У нас є МКС, Міжнародний кримінальний суд, і ми маємо ордери на арешт російських військових злочинців, починаючи з Путіна. Сто двадцять п'ять країн є членами МКС, більшість держав Межпарламентского Союзу є членами Міжнародного кримінального суду. Країни, які ще не є членами МКС також можуть допомогти. Вони повинні заарештовувати військових злочинців з Росії, включаючи Путіна, коли вони приїдуть на їхню землю", – сказав Мережко на засіданні комітету миру та міжнародної безпеки Міжпарламентського Союзу.

За його словами, притягнення до відповідальності російських військових злочинців сприятиме встановленню миру та справедливості в Україні.

Як повідомлялося, делегація Верховної Ради бере участь у засіданні 152-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу у Стамбулі (Туреччина).