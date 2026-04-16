20:27 16.04.2026

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

Центр протидії корупції (ЦПК) разом із партнерами презентував новий проєкт, що фінансується ЄС, із моніторингу реформ у секторі справедливості під час конференції "Операція "Євроінтеграція": реформи у секторі справедливості", повідомила пресслужба ЦПК.

"Проєкт під назвою "Громадянська активність для захисту верховенства права та доброчесності інституцій", посилює роль громадянського суспільства у захисті реформ у сфері верховенства права в Україні в умовах війни та процесу вступу до ЄС", – йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що проєкт реалізується коаліцією провідних українських громадських організацій та передбачає моніторинг законодавства, захист незалежності антикорупційних і судових інституцій, оцінку діяльності органів правосуддя та правоохоронних органів, а також перевірку доброчесності під час ключових публічних призначень.

У вітальному слові посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова підтвердила незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України та важливість участі громадянського суспільства у моніторингу реформ. Також у відкритті заходу взяли участь керівник Офісу президента України Кирило Буданов та віцепрем'єр-міністр Тарас Качка.

Джерело: https://antac.org.ua/news/za-pidtrymky-yes-koalitsiia-ukrainskykh-orhanizatsiy-hromadianskoho-suspilstva-zapuskaie-proiekt-iz-zakhystu-reform-u-sektori-spravedlyvosti/

Теги: #моніторинг #реформи #єс

