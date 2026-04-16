Генштаб ЗСУ заявив про ураження НПЗ "Туапсинский", СБУ повідомило подробиці

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 15 та у ніч на 16 квітня НПЗ "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ) з обсягом щорічної переробки нафти у 12 млн т, а також засобів ППО, пунктів управління та районів зосередження противника.

"Вчора та у ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ)", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн т/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Масштаби збитків уточнюються.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" в Службі безпеки України (СБУ), "бавовну" у нафтотерміналі порту Туапсе влаштували військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ). Безпілотники уразили низку інфраструктурних об'єктів нафтотерміналу порту Туапсе.

Як зазначило джерело, нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".

Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

"Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. "Бавовна" на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями", – наголосило поінформоване джерело в СБУ.

За даними Генштабу 15 та вночі на 16 квітня також було завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК "Бастион") (Севастополь, ТОТ АР Крим). Також ЗСУ уразили засоби ППО противника: зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.), зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" (Феодосія, ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Оса" (Водяне, ТОТ Донецької обл.).

Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині. Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині. Втрати противника уточнюються.