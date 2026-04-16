Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Турецьку Республіку 16-18 квітня, де візьме участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

"Глава МЗС України використає участь на цьому важливому міжнародний майданчику задля активної дипломатії та контактів із міністрами закордонних справ країн Близького Сходу, Африки, Азії, Латинської Америки та Європи", – повідомила пресслужба МЗС України.

17 квітня об 11:30 Сибіга стане ключовим гостем формату публічної дискусії ADF-Talks, ключовими темами якої стануть протидія російській агресії та зусилля з досягнення сталого миру для України, загрози з боку режимів в Росії та Ірані для Європи та Близького Сходу, унікальність українського досвіду для захисту життів у регіоні Затоки та за його межами.

"Міністр проведе у рамках форуму низку двосторонніх зустрічей задля розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці, просування українського порядку денного на міжнародні арені, розвитку торгівлі та пошуку нових ринків збуту для українських товарів, розбудови нових логістичних шляхів на тлі нестабільності глобальних ринків", – йдеться у повідомленні.