Інтерфакс-Україна
Події
20:11 16.04.2026

Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

1 хв читати
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Турецьку Республіку 16-18 квітня, де візьме участь у 5-му Анталійському дипломатичному форумі на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

"Глава МЗС України використає участь на цьому важливому міжнародний майданчику задля активної дипломатії та контактів із міністрами закордонних справ країн Близького Сходу, Африки, Азії, Латинської Америки та Європи", – повідомила пресслужба МЗС України.

17 квітня об 11:30 Сибіга стане ключовим гостем формату публічної дискусії ADF-Talks, ключовими темами якої стануть протидія російській агресії та зусилля з досягнення сталого миру для України, загрози з боку режимів в Росії та Ірані для Європи та Близького Сходу, унікальність українського досвіду для захисту життів у регіоні Затоки та за його межами.

"Міністр проведе у рамках форуму низку двосторонніх зустрічей задля розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці, просування українського порядку денного на міжнародні арені, розвитку торгівлі та пошуку нових ринків збуту для українських товарів, розбудови нових логістичних шляхів на тлі нестабільності глобальних ринків", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: #форум #туреччина #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

20:15 15.04.2026
Туреччина в лютому знайшла газ в Австралії, скоротила імпорт із Росії та Азербайджану

23:49 14.04.2026
Сибіга і глава МЗС Норвегії обговорили оборонну підтримку України та спільне виробництво

21:55 14.04.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

20:05 14.04.2026
Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

21:24 13.04.2026
МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

17:43 11.04.2026
Сибіга: Туреччина прийняла на відпочинок 63 дитини з різних регіонів України

23:25 10.04.2026
Таяні обговорив з главою МЗС Єгипту зміцнення перемир'я між США та Іраном і ситуацію в Лівані

19:53 10.04.2026
МЗС України про вихід Молдови з СНД: Підтримуємо дистанціювання від пострадянських форматів співпраці

17:48 10.04.2026
МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА