Інтерфакс-Україна
Події
19:32 16.04.2026

Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

1 хв читати
Міністр оборони України Михайло Федоров та генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух обговорили посилення ППО України, спільні проєкти, питання пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T та до F-16.

"Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом – провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів", – написав Федоров у Телеграмі у четвер.

За словами Федорова, сторони також обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T. "Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також – розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні", – додав Федоров.

Окремо обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту.

"Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи", – наголосив український міністр оборони.

Теги: #німеччина #співпраця #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

20:58 15.04.2026
Співпраця України та Італіі включатиме промислову кооперацію в виробництві ППО, дронів, боєприпасів – секретар РНБО

19:42 15.04.2026
Україна спільно з Німеччиною тестуватиме ШІ в держсекторі та розвиватиме суверенні ШІ-моделі

13:58 15.04.2026
Федоров обговорив із депутатами Бундестагу поглиблення співпраці та обмін бойовим досвідом у межах Test in Ukraine

13:10 15.04.2026
Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

11:40 15.04.2026
Україна очікує від Німеччини передачі ГТУ з Північного потоку для ремонту Криворізької ТЕЦ – Шмигаль

11:06 15.04.2026
Україна готова експортувати біометан до Німеччини після адаптації законодавства ЄС - Мінекономіки

10:32 15.04.2026
Україна та Німеччина домовилися про розширення співпраці в агросекторі та створення робочої групи для підтримки реформ

21:55 14.04.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА