Міністр оборони України обговорив з гендиректором Diehl Defence ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення

Міністр оборони України Михайло Федоров та генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух обговорили посилення ППО України, спільні проєкти, питання пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T та до F-16.

"Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом – провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів", – написав Федоров у Телеграмі у четвер.

За словами Федорова, сторони також обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T. "Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також – розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні", – додав Федоров.

Окремо обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту.

"Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи", – наголосив український міністр оборони.