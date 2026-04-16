19:28 16.04.2026

Лідер партій Tisza Мадяр відмовився від особистої поліцейської охорони

Лідер партій Tisza Мадяр відмовився від особистої поліцейської охорони

Лідер партій "Тиса" (Партія поваги та свободи; угор. Tisztelet és Szabadság Párt, TISZA) Петер Мадяр, що переміг на парламентських виборах в Угорщині у 2026 році, і, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром країни, відмовився від особистої поліцейської охорони.

"Дякую голові Національної поліції за пропозицію, але я й надалі відмовляюся від особистої поліцейської охорони – чи то цілодобової, чи іншої", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Він зазначив, що йому досі "не було чого боятися" і він має "намір працювати так, щоб і в майбутньому не було чого боятися".

"Угорщина стане країною, де ніхто, хто чесно працює й живе, не муситиме боятися", – наголосив він.

"Дякую нашим поліцейським за їхню службу", -додав Мадяр.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 14.04.2026
Мадяр готує "перезавантаження" відносин з ЄС та розблокування мільярдів євро для Угорщини – ЗМІ

Мадяр готує "перезавантаження" відносин з ЄС та розблокування мільярдів євро для Угорщини – ЗМІ

02:35 14.04.2026
Єврокомісія почала взаємодію з урядом Мадяра: EUR 35 млрд ЄС залежать від виконання 27 умов – ЗМІ

Єврокомісія почала взаємодію з урядом Мадяра: EUR 35 млрд ЄС залежать від виконання 27 умов – ЗМІ

22:48 13.04.2026
Мадяр заявив про намір зустрітися із Зеленським та налагодити відносини з Україною – ЗМІ

Мадяр заявив про намір зустрітися із Зеленським та налагодити відносини з Україною – ЗМІ

16:59 13.04.2026
Заступниця голови фракції "Голос": перемога Мадяра відкриває шлях до розблокування фінансової підтримки України

Заступниця голови фракції "Голос": перемога Мадяра відкриває шлях до розблокування фінансової підтримки України

13:57 13.04.2026
Віцеспікерка Ради: Зміна влади в Угорщині може розблокувати переговорні кластери щодо вступу України до ЄС

Віцеспікерка Ради: Зміна влади в Угорщині може розблокувати переговорні кластери щодо вступу України до ЄС

13:25 13.04.2026
Голова євроінтеграційного комітету Ради про вибори в Угорщині: Сподіваємося на розблокування кредиту в EUR90 млрд

Голова євроінтеграційного комітету Ради про вибори в Угорщині: Сподіваємося на розблокування кредиту в EUR90 млрд

12:22 13.04.2026
Угорський форинт різко дорожчає

Угорський форинт різко дорожчає

10:28 13.04.2026
Стефанчук: Україна готова до діалогу з парламентом Угорщини на основі спільних європейських цінностей

Стефанчук: Україна готова до діалогу з парламентом Угорщини на основі спільних європейських цінностей

09:41 13.04.2026
МЗС України знімає рекомендацію утриматися від поїздок в Угорщину

МЗС України знімає рекомендацію утриматися від поїздок в Угорщину

06:19 13.04.2026
Порошенко привітав Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Порошенко привітав Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

