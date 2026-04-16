Лідер партій Tisza Мадяр відмовився від особистої поліцейської охорони

Лідер партій "Тиса" (Партія поваги та свободи; угор. Tisztelet és Szabadság Párt, TISZA) Петер Мадяр, що переміг на парламентських виборах в Угорщині у 2026 році, і, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром країни, відмовився від особистої поліцейської охорони.

"Дякую голові Національної поліції за пропозицію, але я й надалі відмовляюся від особистої поліцейської охорони – чи то цілодобової, чи іншої", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Він зазначив, що йому досі "не було чого боятися" і він має "намір працювати так, щоб і в майбутньому не було чого боятися".

"Угорщина стане країною, де ніхто, хто чесно працює й живе, не муситиме боятися", – наголосив він.

"Дякую нашим поліцейським за їхню службу", -додав Мадяр.