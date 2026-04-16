Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набере чинності за кілька годин.

"Прем'єр Ізраїлю і президент Лівану домовилися, що для досягнення миру між країнами вони офіційно почнуть 10-денний режим припинення вогню о 17:00 за північноамериканським східним часом (00:00 за Києвом - ІФ-У)", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що доручив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, держсекретареві США Марко Рубіо і голові Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ЗС США генералу Дену Кейну працювати з Ізраїлем і Ліваном для досягнення "тривалого миру".

Також Трамп додав, що запросить лідерів Ізраїлю та Лівану в Білий дім для переговорів.

"Я запрошу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента Лівану Жозефа Ауна до Білого дому для перших значущих переговорів між Ізраїлем і Ліваном із 1983 року", – заявив він.

Президент наголосив, що обидві сторони хочуть миру, і він вважає, що цього можна буде домогтися найближчим часом.

За оцінкою американського президента, він за свій другий президентський термін "зупинив дев'ять воєн, тож ця буде вже десятою".