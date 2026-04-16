Інтерфакс-Україна
Події
19:08 16.04.2026

Лідери Ізраїлю та Лівану погодили 10-денне припинення вогню - Трамп

1 хв читати
Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль погодили припинення вогню, яке набере чинності за кілька годин.

"Прем'єр Ізраїлю і президент Лівану домовилися, що для досягнення миру між країнами вони офіційно почнуть 10-денний режим припинення вогню о 17:00 за північноамериканським східним часом (00:00 за Києвом - ІФ-У)", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що доручив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, держсекретареві США Марко Рубіо і голові Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) ЗС США генералу Дену Кейну працювати з Ізраїлем і Ліваном для досягнення "тривалого миру".

Також Трамп додав, що запросить лідерів Ізраїлю та Лівану в Білий дім для переговорів.

"Я запрошу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента Лівану Жозефа Ауна до Білого дому для перших значущих переговорів між Ізраїлем і Ліваном із 1983 року", – заявив він.

Президент наголосив, що обидві сторони хочуть миру, і він вважає, що цього можна буде домогтися найближчим часом.

За оцінкою американського президента, він за свій другий президентський термін "зупинив дев'ять воєн, тож ця буде вже десятою".

 

 

Теги: #перемиря #ізраїль #ліван #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:13 17.04.2026
Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

17:42 16.04.2026
Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

Музей війни планує проєкт про Статую Свободи під “Батьківщиною-матір’ю” — Савчук

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

16:36 16.04.2026
Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

16:10 16.04.2026
Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

12:38 16.04.2026
Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

Глава МЗС Ізраїлю подякував Україні за запровадження кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму

08:32 16.04.2026
Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

Іран може дозволити вільний прохід суден через оманську частину Ормузької протоки – ЗМІ

19:47 15.04.2026
Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

Генштаб ЦАХАЛ затвердив нові плани бойових дій проти Ірану

01:53 15.04.2026
Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

Сибіга заявив ізраїльському колезі про неприпустимість заходження до порту Ізраїлю судна РФ із викраденим зерном

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Голова комітету Ради закликав делегатів МПС сприяти притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців

Проєкт із захисту реформ у секторі справедливості запускається в Україні за підтримки ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА