Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку – ОВА

Одна людина загинула, троє зазнали поранень у Запоріжжі через ворожу атаку безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже троє поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула", – написав він у Телеграмі у четвер.

За його словами, усім пораненим надається необхідна допомога.