Інтерфакс-Україна
18:41 16.04.2026

В північнокорейських ракетах, застосованих Росією проти України, виявлено компоненти цивільного призначення від провідних брендів – Міноборони

В північнокорейських ракетах, застосованих Росією проти України, виявлено компоненти цивільного призначення від провідних брендів – Міноборони

Фото: Міноборони України
Фото: Міноборони України

Військові інженери та науковці Міністерства оборони України провели лабораторні дослідження уламків північнокорейських балістичних ракет KN-23 та KN-24, які росія неодноразово використовувала під час масованих обстрілів українських міст.

"Аналіз уламків ракети, що впала у Харкові 2 січня 2024 року, підтвердив параметри, які збігаються з кресленнями з південнокорейських наукових видань. Північнокорейські ракети мають унікальну геометрію. Діаметр KN-23 становить 110 см у задній частині із звуженням до 90 см попереду. Показник у 110 см не зустрічається у жодної іншої країни світу, крім КНДР. Діаметр KN-24 становить близько 100 см, він ще зустрічається у світі", – повідомляє пресслужба Міноборони.

Експерти також порівняли уламки з фотографіями з ракетних заводів та виявили сім ключових подібностей: від кількості отворів під болтові кріплення сопла до наявності специфічних ніш під приймачі супутникової навігації.

В результаті аналізу було встановлено, що KN-23 vs KN-24 не є прямими копіями радянсько/російських зразків і не виготовлені "за ліцензією" балістичної ракети Іскандер 9М723, але є ознаки, що Північна Корея доопрацювала певний первісний варіант розробок балістичної ракети Іскандер.

Ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність. Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини.

"У блоках керування знайдено компоненти цивільного призначення від провідних брендів. Ці чипи Пхеньян закуповує, вочевидь, в обхід санкцій", – наголосили в міністерстві.

Щоб забезпечити термостійкість ракети під час руху в атмосфері, поряд із застосування теплозахисного покриття на головній частині встановлено обтікач із графітових матеріалів. В Міноборони зазначили, що це відносно дешеве рішення застосоване північнокорейськими конструкторами скоріше виходячи з відсутності доступу до більш сучасних теплозахисних матеріалів.

"Усі профільні дослідження, які виконують військові інженери і науковці Міноборони, є складовою частиною судової експертизи, яка здійснюється відповідними органами. Ці дослідження лягають у доказову базу розслідування злочинів війни та впливають на формування санкційної політики", – резюмували в міністерстві.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 11.04.2026
Лубінець: Україна повернула з російського полону сімох незаконно утримуваних цивільних

Лубінець: Україна повернула з російського полону сімох незаконно утримуваних цивільних

10:26 11.04.2026
Уряд США уклав з Lockheed Martin контракт на виробництво ракет для Patriot на $4,7 млрд – ЗМІ

Уряд США уклав з Lockheed Martin контракт на виробництво ракет для Patriot на $4,7 млрд – ЗМІ

09:28 10.04.2026
Зеленський: Днями надійшла нова партія ракет до Patriot

Зеленський: Днями надійшла нова партія ракет до Patriot

08:24 07.04.2026
Захисники України в ніч на 7 квітня знищили або подавили 77 зі 110 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 7 квітня знищили або подавили 77 зі 110 засобів повітряного нападу росіян

08:27 06.04.2026
Захисники України в ніч на 6 квітня знищили або подавили 114 зі 141 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 6 квітня знищили або подавили 114 зі 141 засобу повітряного нападу росіян

12:31 03.04.2026
Зеленський: Деякі країни вже працюють зі США щодо постачання Україні ракет PAC-3

Зеленський: Деякі країни вже працюють зі США щодо постачання Україні ракет PAC-3

04:56 03.04.2026
Жінка зазнала поранень внаслідок ракетних ударів по Харкову, пошкоджені житлові будинки і газогін – ОВА

Жінка зазнала поранень внаслідок ракетних ударів по Харкову, пошкоджені житлові будинки і газогін – ОВА

04:28 03.04.2026
Росіяни тричі вдарили балістикою по Харкову – мер

Росіяни тричі вдарили балістикою по Харкову – мер

08:51 31.03.2026
Захисники України в ніч на 31 березня знищили або подавили 267 з 289 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 31 березня знищили або подавили 267 з 289 засобів повітряного нападу росіян

08:38 25.03.2026
Захисники України в ніч на 25 березня знищили або подавили 121 зі 147 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 25 березня знищили або подавили 121 зі 147 засобів повітряного нападу росіян

