Інтерфакс-Україна
18:37 16.04.2026

Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у Мідделбурзі провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром.

"Глава держави подякував Його Величності за особисту підтримку України та всього Українського народу впродовж понад чотирьох років боротьби проти повномасштабної російської агресії", – йдеться у повідомленні Офісу президента України у четвер на сайті.

Президент зазначив, що цієї ночі Росія знову завдала жорстокого масованого удару по Україні, внаслідок якого загинули люди в Одесі, Києві та Дніпрі, більш ніж сто постраждали в різних регіонах країни. Зеленський наголосив, що важливо продовжувати підтримку України всіма можливими способами та докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства й досягти достойного миру.

У повідомленні Офісу президента зазначено, що Україна завжди буде вдячна Нідерландам та всьому нідерландському народові за їхню підтримку й вагомий внесок у захист життів.

Теги: #король_нідерландів #зеленський

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

13:11 16.04.2026
Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

10:20 16.04.2026
Зеленський після нічної атаки: РФ робить ставку на війну і не заслуговує на будь-яке зняття санкцій

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

17:02 15.04.2026
Зеленський прибув до Рима – прессекретар

16:10 15.04.2026
Зеленський і народ України у четвер отримають премію "Чотири свободи"

13:10 15.04.2026
Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

12:22 15.04.2026
Україна працює над спільним з Європою виробництвом всіх необхідних систем ППО, ракет до них та всіх типів дронів – Зеленський

11:27 15.04.2026
Зеленський: Трамп ні на моєму боці, ні на боці РФ

