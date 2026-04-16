Президент України провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром

Президент України Володимир Зеленський у Мідделбурзі провів зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром.

"Глава держави подякував Його Величності за особисту підтримку України та всього Українського народу впродовж понад чотирьох років боротьби проти повномасштабної російської агресії", – йдеться у повідомленні Офісу президента України у четвер на сайті.

Президент зазначив, що цієї ночі Росія знову завдала жорстокого масованого удару по Україні, внаслідок якого загинули люди в Одесі, Києві та Дніпрі, більш ніж сто постраждали в різних регіонах країни. Зеленський наголосив, що важливо продовжувати підтримку України всіма можливими способами та докладати всіх зусиль, щоб зупинити вбивства й досягти достойного миру.

У повідомленні Офісу президента зазначено, що Україна завжди буде вдячна Нідерландам та всьому нідерландському народові за їхню підтримку й вагомий внесок у захист життів.