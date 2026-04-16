Інтерфакс-Україна
Події
18:24 16.04.2026

На українсько-румунському кордоні в п'ятницю буде призупинено роботу переправи – ДПСУ

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

У міжнародному пункті пропуску "Ісакча", суміжному з українським пунктом пропуску "Орлівка", в п’ятницю, 17 квітня, заплановано проведення технічних робіт, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"У зв’язку з цим з 08:00 до 14:00 буде тимчасово призупинено роботу поромної переправи", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Громадян та перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок.

 

