Інтерфакс-Україна
Події
18:19 16.04.2026

Санкції проти РФ буде продовжено, після виборів в Угорщині більше шансів робити це на рівні ЄС – прем'єр Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен переконаний, що РФ програє у війні з Україною, але для цього має бути продовжено санкції проти РФ.

"Росія, звичайно, хоче залякати всіх, хто надає допомогу Україні. Але ми не звертаємо на це уваги. Росіяни програють, економіка російська зараз в дуже поганому стані, і це також впливає на всіх росіян. І тому ми будемо продовжувати санкції проти росіян. Після виборів в Угорщині вже більше є шансів продовжити на європейському рівні це разом", – сказав Єттен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

Як повідомлялося, раніше рішення про виділення Україні репараційної позики в розмірі EUR90 млрд і запровадження 20-го пакета санкцій у зв’язку з війною, яку РФ веде проти України, блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, заявив, що не планує блокувати надання Європейським Союзом кредиту для України і визнав, що санкції проти РФ мають залишатися в силі, доки триває війна проти України. У той же час він не відповів на запитання, чи підтримає він новий 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

