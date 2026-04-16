Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

Основними питаннями безпеки на державному кордоні в Одеській області є "придністровська" ділянка та протидія незаконному перетину і посилення спроможності мобільних вогневих груп прикордонників, які знищують ворожі дрони, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в четвер міністр повідомив, що, перебуваючи на Одещині, обговорив з місцевою владою безпекові питання регіону та підготовку до зими.

"Зволікати часу немає. Всі передбачені положення мають виконуватися чітко в терміни. Доручив Голові ДСНС Андрію Данику всю інформацію відразу наносити на цифрову карту, щоб можна було бачити реальний стан виконання завдань", – поінформував голова МВС в контексті виконання Плану стійкості.

Клименко акцентував, що окрему увагу приділили ситуації на державному кордоні.

"Серед основних питань – "придністровська" ділянка та протидія спробам незаконного перетину кордону. А також забезпечення мобільних вогневих груп ДПСУ, які цьогоріч знищили на суші та морі більше 200 ворожих БПЛА типу "Шахед" та "Гербера", – наголосив Клименко.

За словами міністра, спроможності вогневих груп прикордонників посилюються.

Клименко додав, що також поспілкувався з прикордонниками 26-го загону і відвідав поранених у госпіталі ДПСУ.

"Одещина щодня страждає від ворожих обстрілів. рф застосовує різні типи озброєння, щоб тероризувати регіон. Тому всі виклики сьогодні – про посилення захисту і швидке реагування на загрози", – резюмував голова МВС.