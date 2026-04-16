18:12 16.04.2026

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу, якого суд відпустив під домашній арешт у четвер, 16 квітня, та наполягав на продовженні тримання під вартою, заявила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу та наполягав на продовженні тримання під вартою", – йдеться в офіційному коментарі Офісу у Телеграмі.

Повідомляється, що у судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності. Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

"Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, СБУ та ДБР підозрюють Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

З 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич перебував у СІЗО без права внесення застави. Втім, у січні 2026 року суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн. Сторона захисту Шуфрича заявила, що підозрюваний не може сплатити заставу через персональні санкції та блокування банківських рахунків.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:22 19.02.2026
Туристичний комплекс на землях лісового фонду Закарпаття: викрито схему на понад 150 млн грн, пов’язану з нардепом від ОПЗЖ Шуфричем

Туристичний комплекс на землях лісового фонду Закарпаття: викрито схему на понад 150 млн грн, пов’язану з нардепом від ОПЗЖ Шуфричем

10:50 19.02.2026
Суд узяв під нічний домашній арешт ексфутболіста Колесника, підозрюваного в побитті працівника ТЦК

Суд узяв під нічний домашній арешт ексфутболіста Колесника, підозрюваного в побитті працівника ТЦК

15:15 13.01.2026
Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

14:33 08.01.2026
Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

09:37 11.12.2025
Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

Одесита, який п'яним повідомив про мінування власного будинку, посадили під домашній арешт - поліція

17:15 10.12.2025
Труханов залишається під цілодобовим домашнім арештом з носінням браслету

Труханов залишається під цілодобовим домашнім арештом з носінням браслету

18:14 31.10.2025
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

17:29 05.09.2025
Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що Печерський суд без доказів подовжив йому домашній арешт

Екссекретар Київради Бондаренко заявив, що Печерський суд без доказів подовжив йому домашній арешт

14:21 12.08.2025
Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

15:53 22.04.2025
Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ

Заступнику Кличка Прокопіву призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

Постраждалих внаслідок нічної атаки понад 100, загиблих 15, відкриті справи за фактами воєнних злочинів – Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

