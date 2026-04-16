Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу, якого суд відпустив під домашній арешт у четвер, 16 квітня, та наполягав на продовженні тримання під вартою, заявила пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що у судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності. Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

"Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, СБУ та ДБР підозрюють Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

З 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич перебував у СІЗО без права внесення застави. Втім, у січні 2026 року суд дозволив йому вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн. Сторона захисту Шуфрича заявила, що підозрюваний не може сплатити заставу через персональні санкції та блокування банківських рахунків.