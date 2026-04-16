18:10 16.04.2026

LITPOLUKRBRIG розпочала командно-штабне навчання

Литовсько-польсько-українська бригада ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького розпочала командно-штабне навчання, під час якого відпрацьовуватиме планування реагування на кризу – за процедурами НАТО та за підтримки дронів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG) розпочала командно-штабне навчання, зосереджене на оперативному плануванні бригадного рівня в умовах ескалації кризи", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що на цьому етапі навчання бригада заглиблена в процес планування реагування на кризу, коли йде розроблення бойового наказу, який пізніше буде випробувано на практиці під час фази виконання навчання з умовною назвою Reasonable Bear.

Зазначається, що елементи головного командного пункту та тактичного командного пункту інтенсивно працюють за процедурами НАТО – синхронізують зусилля, ухвалюють рішення і, що найважливіше, намагаються триматися на крок попереду сценарію.

"За підтримки реальних безпілотних авіаційних систем – дронів, які забезпечують ситуаційну обізнаність у режимі реального часу, а також сучасних систем зв’язку штаб реагує швидше й мудріше", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Литовсько-польсько-українська бригада ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького – міжнародне військове формування, сформоване для участі в миротворчих операціях. Це бригада країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Протокол про наміри щодо створення бригади був підписаний 16 листопада 2009 року. Інші країни можуть приєднатися до тристоронньої угоди. Наразі бригада нараховує 4 500 солдат.

ВАЖЛИВЕ

Суд змінив запобіжний захід Шуфричу на цілодобовий домашній арешт – Офіс генпрокурора

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Той факт, що країнам не байдуже, дає нам реальний шанс, що одного дня світ не буде жертвою воєн – Зеленський на премії "Чотири свободи"

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

В Одесі підтверджена загибель 9 людей, ще 23 постраждали – ОВА

ОСТАННЄ

Канада вітає 10-денне припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

З початку доби четверга на фронті відбулось 100 бойових зіткнень – Генштаб

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – МЗС України

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

