Литовсько-польсько-українська бригада ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького розпочала командно-штабне навчання, під час якого відпрацьовуватиме планування реагування на кризу – за процедурами НАТО та за підтримки дронів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG) розпочала командно-штабне навчання, зосереджене на оперативному плануванні бригадного рівня в умовах ескалації кризи", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що на цьому етапі навчання бригада заглиблена в процес планування реагування на кризу, коли йде розроблення бойового наказу, який пізніше буде випробувано на практиці під час фази виконання навчання з умовною назвою Reasonable Bear.

Зазначається, що елементи головного командного пункту та тактичного командного пункту інтенсивно працюють за процедурами НАТО – синхронізують зусилля, ухвалюють рішення і, що найважливіше, намагаються триматися на крок попереду сценарію.

"За підтримки реальних безпілотних авіаційних систем – дронів, які забезпечують ситуаційну обізнаність у режимі реального часу, а також сучасних систем зв’язку штаб реагує швидше й мудріше", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Литовсько-польсько-українська бригада ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького – міжнародне військове формування, сформоване для участі в миротворчих операціях. Це бригада країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Протокол про наміри щодо створення бригади був підписаний 16 листопада 2009 року. Інші країни можуть приєднатися до тристоронньої угоди. Наразі бригада нараховує 4 500 солдат.