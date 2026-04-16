17:55 16.04.2026

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

Станом на сьогодні системи ППО працюють кожного дня та знищують 90% цілей, однак є дефіцит антибалістичних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші системи працюють кожного дня, вони працюють дуже добре – 90% цілей знищується, все, крім є великий дефіцит з антибалістичними ракетами", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у четвер.

За словами президента, для знищення цілей Україна використовує перехоплювачі, F-16, системи ППО Patriot, Iris-T, NASAMS.

"Наприклад, сьогодні наші F-16 і інші системи знищили всі крилаті ракети. І більше ніж 600 дронів, які у нас були. Не все, але дуже великий відсоток. Але у нас є проблема з дефіцитом антибалістичних ракет", – зазначив Зеленський, додавши, що обговорив це з прем’єр-міністром Нідерландів.

"Нідерланди вже нам допомогли не один раз з цими ракетами. Але, на жаль, ми маємо про це говорити щодня, тому що щодня у нас є такі атаки балістики", – наголосив глава держави.

23:07 15.04.2026
18:47 15.04.2026
16:14 15.04.2026
12:22 15.04.2026
07:47 15.04.2026
21:01 14.04.2026
08:35 14.04.2026
08:32 13.04.2026
08:19 11.04.2026
20:42 10.04.2026
