Україна запропонувала Нідерландам drone deal – Зеленський

Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – drone deal, сьогодні був підписаний документ щодо першого спільного виробництва в Нідерландах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дали завдання командам опрацювати деталі. Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи по першому спільному виробництву саме в Нідерландах", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у четвер.

Президент також повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром вони обговорили потреби України в ракетах для ППО, а також дипломатичні зусилля і політичний трек відносин в Європі на рівні європейських інституцій.

Крім того, Зеленський і Єттен обговорили розбудову енергетики в Україні, зокрема децентралізованої енергетики.