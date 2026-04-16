Інтерфакс-Україна
17:47 16.04.2026

Україна запропонувала Нідерландам drone deal – Зеленський

Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – drone deal, сьогодні був підписаний документ щодо першого спільного виробництва в Нідерландах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми дали завдання командам опрацювати деталі. Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи по першому спільному виробництву саме в Нідерландах", – сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у четвер.

Президент також повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром вони обговорили потреби України в ракетах для ППО, а також дипломатичні зусилля і політичний трек відносин в Європі на рівні європейських інституцій.

Крім того, Зеленський і Єттен обговорили розбудову енергетики в Україні, зокрема децентралізованої енергетики.

Теги: #drone_deal #нідерланди

22:32 16.04.2026
Нідерланди у червні передадуть Україні протимінний корабель класу "Alkmaar" – Зеленський

18:19 16.04.2026
Санкції проти РФ буде продовжено, після виборів в Угорщині більше шансів робити це на рівні ЄС – прем'єр Нідерландів

18:02 16.04.2026
Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

01:59 16.04.2026
Український урядовий борт здійснив посадку в аеропорту Роттердам-Гаага

20:42 15.04.2026
Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

19:57 15.04.2026
Нідерланди інвестують 248 млн євро в дрони для України

18:32 15.04.2026
Nova Post у Нідерландах збільшила за рік обсяги відправлень вп'ятеро, у 2026р планує розширити мережу

12:33 02.04.2026
Кислиця зустрівся з політичним директором МЗС Нідерландів: у фокусі – зброя, ППО та шлях до ЄС

20:23 23.03.2026
Tesla до 10 квітня чекає рішення про впровадження технологій автономного водіння в Нідерландах

11:46 12.03.2026
Зеленський: Сподіваюсь, американські друзі зараз будуть більш схильними до укладання drone deal

