Інтерфакс-Україна
17:38 16.04.2026

СБУ та СБС ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з 1-м окремим центром Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили ешелони російських окупантів на тимчасово окупованій території, повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

