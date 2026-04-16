Повідомлено про підозру арбітражному керуючому Київського радіозаводу у збитках державі на 60 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру арбітражному керуючому ДАХК "Київський радіозавод", який у 2017 році продав об’єкт за ціною значно нижчою його оціночної вартості та завдав державі збитків на понад 60 млн грн, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"За даними досудового розслідування, ліквідатор державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод", зловживаючи наданими йому повноваженнями, реалізував протиправну схему відчуження державного майна за суттєво заниженою вартістю", – йдеться у повідомленні на сайті поліції у четвер.

Повідомляється, що у 2017 році підозрюваного було наділено повноваженнями з управління та розпорядження майном підприємства-банкрута – ДАХК "Київський радіозавод". "Замість забезпечення максимально можливого задоволення вимог кредиторів, порушник, діючи на користь приватної фірми, сприяв укладанню договору з купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, до складу якого входили шість виробничих приміщень підприємства та корпоративні права", – зазначено у повідомленні.

Внаслідок цих дій об’єкт було продано приватній фірмі майже за 10 млн грн, тоді як його ринкова вартість на період відчуження перевищувала 60 млн грн. Крім того, сама процедура реалізації активів пройшла з грубим порушенням закону, оскільки не було враховано правовий статус підприємства, яке залучено до виробництва оборонно-промислового комплексу та щодо якого була передбачена спеціальним законом заборона приватизації.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України – зловживання повноваженнями службовою особою, яка надає публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.